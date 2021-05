La hermana de Natalie Vértiz, Mariana Vértiz, usó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño durante el momento complicado que está pasando, tal como lo contó la conductora de “Estás en Todas”, aunque no detalló de qué se trata.

Mariana Vértiz usó su red social para contar que a puertas del Día de la Madre, se encuentra mejor, aunque como todos con altos y bajos.

“Ya se acerca nuestro día, por acá mejor, avanzando, cada día es un día a la vez y nada, a veces puedes estar de lo más tranquila y tienes tus momentos de altos y bajos como todos”, contó la hermana de la conductora de televisión”.

Seguidamente agradeció las muestras de cariño recibido en estos días. “Quería agradecer a todas las muestras de amor, a todos los mensajes que me han hecho llegar. Muchísimas gracias, he leído cada uno, a las muestras que me han llegado a mi casa de mis amigas, de mis hermanas. Soy afortunada de tener una comunidad tan linda”.

Durante el programa, el rostro de Natalie Vértiz se iluminó y aseguró que no podía creer que su hermana salga en televisión debido a su personalidad reservada.

“Mi hermana ha pasado por un momento un poco complicado hace poquito y todo lo que le pasa a ella me pasa mí, entonces me pongo supersensible porque ha sido mi mejor amiga. También es una persona que admiro muchísimo, muy fuerte”, manifestó Natalie Vértiz.

