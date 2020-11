La actriz mexicana Maribel Guardia generó controversia por su insólita defensa a Eleazar Gómez, quien cumple prisión preventiva en una cárcel tras la brutal golpiza que le dio a la peruana Stephanie Valenzuela.

“Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso, me cuesta mucho creer que haya sucedido algo así, pero pues ya saldrán las pruebas, por lo pronto mi experiencia con él es que es un niño amoroso”, comentó hace un por de días a su salida de Televisa.

Debido a la ola de críticas, la actriz se vio obligada a rectificarse y aseguró que “estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres”.

“El otro día saliendo me dijeron que (Eleazar) había tenido un problema con una novia. Yo no sabía nada del caso, y lo que dije de él es mi experiencia de mi convivencia con él. Yendo a mi casa me documenté y realmente fue terrible ver las fotos de Stephanie, la víctima, me dolió muchísimo como mujer”, se le escucha en un video publicado en su Instagram.

Dijo que si bien le duele el sufrimiento de la madre y la hermana de Eleazar, “mucho más duele la violencia contra las mujeres”.

“Los feminicidios en México y el mundo entero crecen todos los días. Hay que parar la violencia contras las mujeres. En caso de que Eleazar resulta culpable tendrá que pagar las consecuencias de sus actos”, sentenció.

