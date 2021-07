¡Totalmente feliz! Maricarmen Marín confirmó hace algunas horas mediante sus redes sociales que se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja Sebastián Martins. Y es que la conductora reapareció en ‘Mujeres al Mando’ para revelarle al público detalles de esta nueva etapa que vive.

“Estoy emocionada, no entra tanto amor en mi alma, en mi cuerpo. Ha sido maravilloso lo que hemos vivido en estos meses. Teníamos que esperar este tiempo prudente, y mi doctor me dijo que ya podía regresar trabajar”, comenzó diciendo la cantante.

En ese sentido, la artista peruana reveló los meses que tiene de gestación y añadió que esta nueva etapa llena de amor, la hará convertirse en otra persona.

“Tengo cuatro meses (...) Hace tiempo estaba buscando esto, aunque no tuve que buscar mucho porque fue rapidísimo. Estoy segura que esta nueva etapa me hará otra persona. Al inicio tuve un pequeño susto por una situación en la columna, porque no podía ponerme los medicamentos porque ya estaba gestando”, expresó.

