La conductora de “Mujeres al Mando”, Maricarmen Marín, quien está a poco de cumplir 21 años de vida artística, decide confesar detalles inéditos sobre su vida personal y profesional.

Y es que la cantante menciona que la cuarentena le ha dejado muchas enseñanzas. Muchas de ellas se han dado durante su estancia frente al programa matutino de Latina.

“Cuando veo las historias de los ambulantes siento que me toca directamente porque vengo de una familia muy trabajadora, de comerciantes. Me veo reflejada en todas esas cosas que he pasado, como vivir en un barrio, conocer las necesidades que existen, los lugares a los que no llega el agua. Lo único que ha hecho el virus es destapar todo lo que teníamos desatendido durante tantos años”, manifestó.

Asimismo, la ‘dulce princesita’ confesó que no está apresurada por convertirse en madre, ya que considera que todo se da en su momento.

“Mi deseo de convertirme en mamá en un futuro no me quita el sueño. No soy de las mujeres que piense que la realización viene con un hijo. Ese no es mi caso y, si llego a formar mi familia, será por un homenaje al amor que tengo con mi compañero, con la persona que está a mi costado y porque lo hayamos planificado”, aseguró a Correo.

