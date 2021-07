Maricarmen Marín se encuentra viviendo la mejor etapa de su vida, tras anunciar que se convertirá en madre por primera vez de una pequeña niña, fruto de su larga relación con Sebastián Martins. Y es que la conductora de ‘Mujeres al Mando’ confirmó que tiene cuatro meses de embarazo.

“Gracias, estoy emocionada. No entra tanto amor, emoción en mi cuerpo. Ha sido maravilloso todo lo que hemos vivido en estos últimos meses. Teníamos que esperar este tiempo prudente, el doctor me dio el ok y me dijo que podía volver a empezar mi vida”, dijo la cantante hace unos días en su programa.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que el productor de televisión, Sebastián Martins, decidió pronunciarse mediante sus redes sociales, para agradecerle al público por tanto apoyo en esta nueva etapa como papá.

“Gracias a todos por su cariño, ya sé que no voy dormir”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que hace un par de días Maricarmen Marín volvió a la conducción del programa “Mujeres al mando”, y reveló que tiene cuatro meses de embarazo, además confirmó que está esperando una niña.

