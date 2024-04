Maricielo Effio reveló que el Dr. Fong la denunció por difamación luego de que la actriz mostrara su apoyo a la familia de la Muñequita Milly tras su triste fallecimiento.

El polémico cirujano está en medio de una investigación por la muerte de la joven cantante, quien murió por laceraciones ocasionadas al realizarse una liposucción con él.

La intérprete nacional señaló como responsable al Dr. Fong, sin embargo, no esperó recibir una demanda de su parte.

“ Me ha denunciado a mí, porque dije que había matado a una persona, como lo dijo todo el Perú. Me parece bien que lo haga, está en su derecho, igual no voy a parar ”, sostuvo la actriz para Diario Expreso.

Maricielo Effio acusa al Dr. Víctor Fong por la muerte de la Muñequita Milly: Que vaya a la cárcel

La artista folclórica Muñequita Milly falleció a los 23 años luego de someterse a una lipoescultura con el Dr. Víctor Fong. Posteriormente, Maricielo Effio se pronunció al respecto, debido a que ella denunció al cirujano por mala praxis.

“Acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente, cómo es eso posible”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Effio pidió que se tomen las acciones legales contra el Dr. Fong, quien también tiene una denuncia penal de la diseñadora Cinthia Vigil.

“Justicia para Muñequita Milly que descanse en paz y que ese sujeto vaya directo a la cárcel. Siempre lo dije y todo salió a la luz”, añadió.

Te puede interesar