Tras celebrar el primer mes de su hija Lara, Korina Rivadeneira decidió contar a sus seguidores a quién se parece la bebé.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Mario Hart decidió grabar detalles del rostro de su bebé para contar el parecido que tenía con su papá o con su mamá.

Según Korina Rivadeneira, su bebé es "flacuchenta” como ella. Además, contó que Lara creció en dos semanas lo que debió haber crecido en un mes. “O sea que mi bebé es larga”, dijo.

“Tiene los brazos igualitos a los míos, las manos igualitas a las mías, las piernitas igualitas a mis piernitas, sus ‘patotas’ igualitas a mis piezotes y su carita igualita al papito. De quién habrá sacado esos ojos, todavía falta”, comentó.

La venezolana reveló que la quijada de la bebé es herencia de su madre, mientras que todavía no saben de qué color serán los ojos y el cabello de la niña:

“Sus ojitos no sabemos de quién son, no sabemos de qué color van a ser porque todavía le pueden cambiar, ahorita son como gris clarito y tienen por dentro un toque verdecito, su pelito se le está aclarando, creemos que va a ser castañito, no sabemos si claro u oscuro, pero sus cejitas se le aclararon y están súper rubias, así que no lo sabemos”, comentó.

