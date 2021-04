El chico reality Mario Hart reveló que su esposa Korina Rivadeneira y su hija, la pequeña Lara, todavía no pueden volver al Perú por las restricciones en los países debido a la pandemia del COVID-19.

El piloto de autos explicó que Lara viajó solo con DNI y no con pasaporte, por lo que solo puede regresar vía Chile, lo que no es posible porque la frontera está cerrada.

“Las extraño mucho, muchísimo. Ya le he dicho ‘no te hagas la viva, cuándo vas a volver’, pero la verdad es que no pueden volver porque todavía no hay vuelos directos desde Brasil, Chile sigue con la frontera cerrada, que es el único país por el que pueden hacer escala porque Larita solamente ha viajado con DNI”, dijo Mario Hart a América Espectáculos.

Pese a que las extraña mucho, Mario Hart contó que está muy feliz al ver tan bien a su esposa y a su hija: “Está muy complicada la situación, pero mientras ellas lo estén pasando bien, las veo disfrutando, las veo felices, veo a Kori disfrutando muchísimo a Larita, yo estoy feliz por ellas”.

De otro lado, Mario Hart confirmó que Korina Rivadeneira y él buscarán tener un hijo: “Si sale varón sí cierro la fábrica, si sale mujercita por ahí me animo por un tercero, me encantaría un hijo hombre”.

Fotos: Instagram Korina Rivadeneira | Instagram Mario Hart | América TV

TE PUEDE INTERESAR