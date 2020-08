El nuevo juego que ha lanzado “Esto es Guerra” llamado “Yo pregunto”, ha causado mucha polémica entre los competidores, puesto que se tocan, en su mayoría, temas de su vida privada. Esta vez fue Mario Irivarren el que fue consultado por uno de sus compañeros sobre su actual relación con Ivana Yturbe.

Sin embargo, lo que sorprendió al público televidente fue la peculiar y curiosa respuesta que dio el chico reality cuando se refirió a su expareja. “¿Sigues enamorado de Ivana?”, fue la pregunta que le hicieron.

“Muchas personas me preguntan si ya la superé o ya la olvidé y yo siempre diré que no. Es decir, las personas no se superan o se olvidan, al menos que tengas Alzheimer. Yo tuve una relación de cuatro años con ella y eso no se olvida. Nosotros hemos terminado hace seis meses, me quedo con lo mejor que vivimos. Yo a Ivana siempre la voy a querer y siempre tendrá un lugar en mi corazón”, afirmó el popular ‘calavera coqueta'.

Esta extensa respuesta no solo causó la sorpresa en los conductores y los competidores, sino también en la propia Ivana, quien solo atinó a sonreír de manera nerviosa.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Médico de Michelle Soifer le revela a Magaly Medina cuántos kilos ha subido la chica reality-ojo