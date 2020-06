Mario Irivarren se recupera satisfactoriamente luego de dar positivo a la prueba de descarte del coronavirus, motivo por el cual no puede regresar aún a “Esto Es Guerra”.

El ex de Ivana Yturbe luce con mejor semblante y, es por eso, que ha decidido hacer interactuar con sus seguidores mediante enlaces en vivo de Instagram.

El ‘guerrero’, sin embargo, encendió la polémica al confrontar a una seguidora que, al parece, no le gusta el reality de competencia que se transmite por la señal de América TV.

“La polémica es que la gente exige programas de cultura, pero esos programas ya existen, el problema es que nadie lo ve, ¿entiendes?”, le respondió a una fan.

Además le sugirió que cambie de canal si no le gusta “Esto Es Guerra”.

“No entiendo tu postura, no te gusta “Esto Es Guerra”, a pesar de que el contenido está regulado y enfocado de manera muy positiva, no tiene por qué gustarte”; sentenció.

El video fue difundido por la cuenta de espectáculos Instarándula, del periodista Samuel Suárez.

