El año pasado, una de las bodas más comentadas sería la de Pedro Moral con la chica reality Sheyla Rojas.

Sin embargo, unos meses antes de llegar al altar, la pareja terminó su romance y él acusó a la rubia de ser materialista.

Ahora, Pedro Moral se luce junto a Fabiola Garavito, su actual novia y con quien va a cumplir un año de feliz relación.

Pedro Moral no perdió tiempo en dedicarle unas sentidas palabras a la jovencita y de restregarle a Sheyla que ahora sí es feliz junto a una mujer que lo ama.

Incluso, Pedro Moral ya tendría planes de matrimonio con Fabiola Garavito.

“Feliz aniversario mi amor casi un año juntos.. parece ayer el día que te encontré dps de muuucho tiempo y conversamos , desde ese momento no nos separamos más, eres lo mejor que me pudo pasar en la vida ,eres compañera, mi amiga , mi novia , gracias por demostrarme a cada instante que me amas , tendrás que soportarme hasta que seamos viejitos porque no pienso separarme de ti nunca , te amo con todo mi corazón !!! Feliz aniversario mi gran amor !@fabagaravito”, señaló.

