La periodista Magaly Medina arremetió este jueves en su programa contra Luciana Fuster y Mario Irivarren por defender a su amiga Sheyla Rojas con limitantes argumentos, según ella.

Luciana Fuster y Mario Irivarren se mostraron de acuerdo con la demanda de más de un millón de dólares de Sheyla Rojas contra Magaly Medina.

Fue en su programa radial en la que Mario Irivarren terminó su defensa diciendo: “Que le den su millón, que nos lleve de shopping y nos deje coja”.

“Se terminan riendo, que le paguen su millón que nos dejen cojos...osea la misma estupideces. Ellos critican eso y terminan burlándose de eso, así como lo hicieron cientos y cientos en las redes. Si van a hacer algo serio termínalo bien, aterrízalo bien, con un análisis y luego terminan diciendo: que nos dejen cojas. ¿Para qué se han desgastados? Esto es antológico”, opinó Magaly Medina.

La urraca lamentó que Luciana Fuster y Mario Irivarren estén conduciendo un programa radial en un horario estelar. “La misma frivolidad, tremenda estupides la que tenemos que escuchar en las mañanas, la verdad yo no me lo soplaría, o sea a mi me dicen un programa radical conducido por estos dos calabazones y ni hablar. Hay gente tan instruida e inteligente como Galdós que por favor que los escucho feliz, pero a este par Dios”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Callao: asaltan boutique y se llevan pertenencias de clientes a plena luz del día

Callao: asaltan boutique y se llevan pertenencias de clientes a plena luz del día

TE PUEDE INTERESAR