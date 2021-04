El modelo Mario Irivarren fue captado sin mascarilla al interior de su negocio y fue cuestionado por Rodrigo González en Instagram, aunque después se defendió y aseguró que no atendió a nadie sin utilizar el cubrebocas.

El conductor de “Amor y fuego” compartió un video donde Mario Irivarren aparece sin el cubrebocas al interior de su negocio de pijamas. En las imágenes aparece junto a tres mujeres.

“¡Mario Irivarren y su compañera atienden sin mascarilla al público!”, escribió “Peluchín” en las imágenes.

Pero Mario Irivarren no se quedó callado y respondió rápidamente a Rodrigo González: “No son público, ni estaba atendiendo a nadie, son mi hermana y mi sobrina y estábamos viendo que pijamas nos traíamos a casa”.

“Y si bien es un espacio público, no hay nadie ajeno a mi familia cerca, y no pongo en riesgo a nadie si me retiro un momento la mascarilla”, agregó.

Fotos y videos: Instagram Rodrigo González

TE PUEDE INTERESAR