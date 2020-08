Mario Irivarren e Ivana Yturbe protagonizaron la última edición de “Te la dedico” en “Esto es guerra”. Meses después de terminar su romance, los modelos se lanzaron varios dardos a través de algunas canciones.

Ivana Yturbe sorprendió al cantar el tema “Y le dije no”, de Yahaira Plasencia, y también le dedicó la canción “Te boté”.

En su respuesta, Mario Irivarren dedicó la salsa ”Me liberé”. “Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Olga y Socorrito”, cantó el chico reality.

Sin embargo, luego cambió la letra y mencionó a sus exparejas Alondra García Miró, Stephanie Valenzuela y a la misma Ivana Yturbe: “Me liberé de Alondra y de Stephanie, gracias al cielo de Ivana también”, dijo Mario.

Tras la secuencia, Mario Irivarren declaró a “América Espectáculos” que solo se trató de una broma:

“Yo no soy de mandar indirectas, nunca me han gustado. Yo soy el tipo de... me gusta decir las cosas claras. Eso es broma, es ‘chongo’”.

Incluso Mario recordó que él tiene una buena relación con Stephanie Valenzuela: ”Con Alondra no tengo ningún tipo de amistad, pero con Stephanie sí. La quiero mucho, hablamos de cuando en cuando y siempre le deseo lo mejor. Entonces no podría decir ‘me liberé de Stephanie’, ella sabe el cariño enorme que le tengo”.

El modelo aseguró que a Ivana Yturbe “también” le tiene cariño.

Mario Irivarren tras dedicar canciones a Ivana Yturbe - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Patty Wong se defiende tras denuncia de su extrabajador

Patty Wong se defiende ante denuncia - OJO

TE PUEDE INTERESAR