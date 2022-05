El exchico reality Mario Irivarren reveló que, el último fin de semana, participó en un ritual ancestral tras admitir públicamente que agredió a su expareja, Vania Bludau. A través de Instagram, contó que se trató de una experiencia “diferente, única y reconfortante” en Huachipa, Lima.

“Fui invitado por una gran amiga, ahora una hermana, a ser parte de un hermoso ritual ancestral que ha sido para mí una gran lección de vida. Si hace unos años me hablabas de este tipo de situaciones yo hubiera dicho que era una locura... pero en este proceso de crecimiento personal estoy aprendiendo a ver las cosas con humildad, dejando mi ego y mi arrogancia de lado, mostrando el más profundo respeto por las personas y por su forma de pensar y sentir, por sus creencias y sus ideas”, explicó.

Según Mario Irivarren, está aprendiendo a expresar sus sentimientos, ya que antes era muy frío: “Y es gracias a eso que me animé a dejar de lado todo aquello que me frenaba, ego, orgullo, arrogancia, dudas, miedos, inseguridades y pude gozar de esta experiencia, de desconectar para reconectar, yo que vivo o vivía con una coraza encima, que vivía haciéndome el fuerte, el duro, que era incapaz de contar o demostrar como realmente me sentía, de pronto me sentía desnudo, libre, sin cargas, hablando desde lo más profundo de mi corazón como realmente me sentía con personas que acababa de conocer, pidiendo perdón y dando las gracias por todo lo que me toca y me ha tocado vivir, porque es gracias a eso que hoy buscó encontrar la riqueza, no la material, si no la del alma que es la única realmente valiosa”.

Mario Irivarren también compartió con sus seguidores el aprendizaje que esto le dejó: “Algo que aprendía ayer es que la gran mayoría de cosas “malas” que nos pasan es porque no estamos presentes... porque lo estamos en forma física pero no mental, porque dejamos que la ansiedad, el miedo, el estrés, el ego, el orgullo tomen el control de nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Porque muchas veces nos negamos a reconocer con humildad y sinceridad que estamos equivocados, y esas cosas “malas” que nos pasan son señales que nos da la vida para que despertemos, para que nos demos cuenta que algo está mal, que nos estamos desviando o desenfocando del camino”.

“Por qué a mí? Nos preguntamos todos cuando algo malo nos pasa, y te aseguro que todos tenemos la respuesta dentro, todos sabemos el porqué, solo que no podemos o no lo queremos ver, recuerda que todo lo que nos pasa en la vida, sea bueno o malo es completamente responsabilidad nuestra, que con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones atraemos esas situaciones a nuestras vidas. La próxima vez que algo malo te suceda, no te quejes, al contrario, agradece, luego analiza la situación, encuentra el porqué y recibe el mensaje que la vida te quiere dar”, expresó.

Mario Irivarren - diario OJO

Fuente: Instagram @marioirivarren

