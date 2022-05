El exchico reality Mario Irivarren abrió su corazón por primera vez y explicó que siempre tuvo problemas para expresar sus sentimientos, pero en los últimos años se convirtió de “piedra”, al punto de evitar momentos emotivos con su familia.

“Siempre me ha sido difícil expresar lo que siento, es un rasgo de mi personalidad que con los años se ha agudizado, a veces lo intentaba, quería poner de mi parte y quitar esa barrera de en medio, pero luego volvía a lo mismo, al punto que un momento me volví como de piedra, sin la capacidad de sentir realmente, no lograba sentirme ni bien ni mal, vivía en neutro, incapaz de sentir verdaderas emociones, ni tristeza ni alegria, estaba tan dañado por dentro pero la coraza que me había puesto encima no me dejaba verlo”, explicó Mario Irivarren.

En ese sentido, Mario Irivarren explicó que ahora, tras admitir que fue agresivo con su expareja, Vania Bludau, ha decidido sanar las heridas del pasado: “Me he propuesto firmemente sanar, curar esas heridas, ser la mejor versión de mi, abrir mi corazón, expresar mis sentimientos”.

Para sorpresa de muchos, el lado frío de Mario Irivarren no se limitó a sus parejas, sino también a su familia: “Hoy, creo que por primera vez en mi vida le expresé a mi mamá y a mi hermana con palabras sinceras que escribí en unas tarjetas el amor que siento por ellas, sin miedos, sin barreras, desde el corazón”.

“Nunca he dejado que le falte nada a mi madre, le he comprado todo lo que necesita y todo lo que me ha pedido, pero estoy seguro que ningún regalo que le haya podido dar la he hecho tan feliz como leer esas palabras que le dedique”, añadió.

Por este motivo, Mario Irivarren aconsejó a sus seguidores que sean más expresivos: “Seguramente muchos de ustedes pasan por lo mismo, les cuesta expresar su amor por sus seres queridos, por su familia, por su pareja, por un amigo… dejen eso atrás, si lo tienen cerca vayan ahorita y denle un abrazo a esa persona especial y díganle que lo quieren / aman, si están lejos escríbele, no dejes pasar más tiempo, no vives con esa armadura puesta, con esa coraza, abre tu corazón para dar y recibir todo el amor que puedas”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Korina Rivadeneira confirma que Mario Irivarren tiene un carácter difícil y tosco

Korina Rivadeneira confirma que Mario Irivarren tiene un carácter difícil y tosco https://www.americatv.com.pe/noticias/