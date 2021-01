Mario Irivarren estuvo enlazado con el programa “En boca de todos”, donde reveló si seguirá o no en el reality “Esto es Guerra: El Origen”.

Y es que el chico reality sorprendió a propios y extraños al confesar que hasta el momento no ha recibido la llamada del equipo de producción del programa de América TV.

“Esta temporada no los podré acompañar. Es que hasta hoy no me han llamado, hoy miércoles a la 1: 37 no me han llamado. Ustedes saben que cualquier cosa puede suceder. Yo sigo haciendo mis cosas”, fueron las palabras de Mario.

Recordemos que el productor general de ‘EEG’, Peter Fajardo, anunció que solo habrán 7 integrantes por equipo, por lo que se dedujo que habrían muchas ausencias y también nuevos rostros.

