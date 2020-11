Los integrantes de “Esto Es Guerra” Mario Irivarren y Patricio Parodi revelaron que muchas fans les han querido mandar fotos o videos íntimos por las redes sociales, razón por la cual ellos han preferido mantenerse al margen para evitar posibles problemas con la ley.

Mario Irivarren indicó que, como figura pública, prefiere bloquear a las seguidoras que han intentado mandarle ese tipo de contenido.

“Cuando me han querido mandar videos o fotos sugerentes, le digo: ‘te voy a agradecer que no lo hagas, no es lo correcto y si lo sigues haciendo te voy a tener que bloquear’”, comentó en conferencia virtual.

“Como figuras públicas y como personajes mediáticos tan expuestos que somos, tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Uno no sabe con quién se está comunicando detrás de la pantalla, uno no sabe si es menor de edad o mayor de edad o qué intenciones pueda tener”, agregó el ‘Combatiente’.

Patricio Parodi también se pronuncia sobre acoso en redes

En tanto, Patricio Parodi dijo que prefiere ‘dejar en visto’ a la persona que intenta mandarle material subido de todo.

“Yo en mi caso cuando veo que el tema se está yendo de las manos o te manda contenido que no debe mandarte prefiero no responder. Con tanto programa que es para editar, para crear conversaciones, no me tomo el riesgo”, sostuvo.

“Si una persona quiere ir por otra otra línea, prefiero no responder, la dejo en visto. Uno nunca sabe quien está del oro lado de la pantalla”

Semifinal Esto Es Guerra

EEG: Rumbo a la Semifinal: este lunes 09 de noviembre competirán Guerreros y Combatientes en complicados circuitos extremos.

