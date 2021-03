Marisol estuvo como invitada especial en “Mujeres al Mando”, donde reveló que hace algunos meses se encuentra soltera e incluso dio detalles sobre su divorcio con Carlos Gómez, proceso que ya tiene un par de años.

Según manifestó la cantante, la razón por la que aún no ha podido separarse ante la ley es debido a un tema de bienes. “Sí, sigo casada, pero muy pronto estaré divorciada legalmente”, comenzó diciendo.

“Como hay intereses es por eso que yo no me he podido divorciar hasta ahora para solucionar estos problemas, y ya por otras vías se verán los intereses personales que tenemos ambos”, agregó.

Asimismo, la ‘Faraona de la cumbia’ también confesó que esta separación se ha dado por el bienestar de su pequeño hijo. “Muy pronto estaré soltera totalmente y bueno, para delante. En este proceso de divorcio tenemos ya casi dos años. Por el bienestar de nuestro hijo, los padres tienen que estar bien y llevarse bien”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR