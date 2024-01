Mary Moncada, la rubia tentación de Christian Domínguez, reveló que conoció al cumbiambero en un evento e hicieron click tras coqueteos. Sin embargo, dejó en claro que solo fue un ‘snack’.

“Lo conocí en junio, estabamos en un lugar (al norte del país) Estaba con mi mamá y ella me dice quién es tal... él me empezó a coquetear y le seguí el jueguito, él desde el escenario y yo desde mi asiento”, contó Moncada a Magaly TV.

“Yo incluso le dije a mi mamá, qué rico están ja,ja,ja. Y se movían bien, dios mío, no como acá en Estados Unidos. Yo acostumbrada a ver tantos gringos secos y que no bailan, dios mio, tenía calor”, añadió.

La joven precisó que una persona del entorno de Domínguez fue quien le pidió el número de teléfono. “Al principio los primeros mensajes fue de la persona que me pidió el número y luego me invitaron a un evento, ahí él (Domínguez) me dio su teléfono personal”, detalló.

Moncada aseveró y aceptó su responsabilidad en el ampay, sin embargo, aclaró que ella nunca quizo nada serio con el cumbiambero.

“Pasó lo que tuvo que pasar, somos dos personas adultas, yo siempre tengo que quiero (...)Yo nunca he estado buscando una relación con él, yo nunca he querido estar con él. Solamente fue un good time”, sentenció.

TAMBIÉN LEE