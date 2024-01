Mary Moncada, protagonista del ampay de Christian Domínguez, decidió responder a las críticas luego de confirmar que tuvo un encuentro íntimo con el cantante, pese a que estaba en una relación con Pamela Franco.

La mujer indicó que no le debe nada al cumbiambero y que ella tiene una carrera con la que se mantiene.

“ Yo no soy ningún punto mi amor. Yo tengo una carrera y me valgo por mí misma, yo no le debo nada a nadie, ni pido nada a nadie ”, escribió en TikTok.

Mary Moncada arrepentida por reírse y llamar ‘good time’ a Domínguez: “No estoy acostumbrada a esto”

Mary Moncada, la saliente fugaz de Christian Domínguez, y quien protagonizó el ampay del famoso ‘good time’ en la camioneta del cumbiambero, salió a aclarar las cosas por la reciente entrevista que dio ante las cámaras de Magaly TV.

“Me gustaría aclarar algo, mi risa en la entrevista con Magaly TV no es de burla, mi risa es de nervios, ya que yo no estoy acostumbrada a esto”, descargó Moncada en su cuenta de Instagram.

“No crean que yo estoy aquí riéndome de la situación, pero claro que tengo una vida, un trabajo y tengo que seguir. Gracias”, añadió.

