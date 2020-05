La periodista Mávila Huertas fue entrevistada por “Choca” Mandros en “Estás en todas” y contó todo sobre la posibilidad de tener un hijo.

Durante la entrevista, la periodista recordó su matrimonio con Roberto Reátegui, con quien estuvo casada desde 2009 hasta 2013, y confesó que sí quería tener hijos con él.

“Lo que sucede es que yo siempre pensé en ser mamá con un papá. Cuando yo estuve casada con Roberto yo me moría por tener un hijito de los dos, es decir, no era que yo mirara la maternidad como un proyecto solitario para una realización como mujer; no, sino que es porque quieres tanto a una persona que decides empezar un proyecto de vida y además te imaginas que esa personita nueva va a ser la mitad de él y la mitad tú, producto de una relación de mucho amor y que esa relación se va a plasmar en la vida de un hijo”, explicó Mávila Huertas.

Por su deseo de ser madre, Mávila Huertas congeló sus óvulos; no obstante, se separó de su esposo. Aunque algunas personas la han animado a tener un hijo sola, la periodista asegura que no necesita ser madre para ser una mujer realizada.

“Las cosas no sucedieron así, no pasó (tener un hijo con su esposo), pero yo durante esa etapa tomé la precaución de congelar mis óvulos y mucha gente dice ‘oye pero lo puedes tener tú sola’, mi hermano me dice ‘flaca, no te hagas problema, ten tu hijo y ya’. Tampoco se trata que necesite tener un hijo para yo sentirme realizada”, manifestó Mávila Huertas.

Mávila Huertas sobre la maternidad

