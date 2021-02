Ser madre es una de las etapas más bellas para una mujer, pero no todas desean serlo. Existen muchas personas en el mundo que no desean tener hijos y viven muy felices, tal es el caso de la periodista, Mávila Huertas.

En una entrevista publicada por la revista “Cosas”, la destacada comunicadora y escritora, confesó detalles inéditos de su vida personal.

“Yo no tengo hijos (...) postergué mucho la maternidad y, luego, pensé muchas veces si todavía debería o no ser mamá. Pero entendí que había elegido cada paso en mi vida. En esos diálogos internos en los que a veces me suelo refugiar, la decisión de no tener hijos está tomada. Ha sido una elección de vida también”, sostuvo.

La flamante conductora de “Cuarto Poder” habló también sobre la carrera que ha construido en la televisión a lo largo de sus 25 años en la pantalla chica.

“Cuando empecé en la televisión, por ser mujer no me daban comisiones de alto riesgo o de casos complejos. Hoy, todos los dominicales son conducidos por mujeres”, señaló.

Mávila Huertas sobre la maternidad

