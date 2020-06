Mayra Couto acusó a la actriz María Grazia Gamarra de insultarla luego de la denuncia que realizó una joven en su cuenta de Twitter.

A través de un hilo en la mencionada red social, la usuaria @MrsLanedice aseguró que años atrás atendió a María Grazia Gamarra en un restaurante y fue maltratada por la actriz:

“Me acordé de una mala anécdota cuando trabajaba en Pizza Hut Restaurante de mesera. Eran las 9PM aprox y entró Maria Grazia Gamarra con su novio (asumo que es el actual esposo) me pidió agua y una pizza vegetariana Hut cheese. Le tomé el pedido y se lo traje a tiempo”, escribió.

“Se lo traje y al poco tiempo me llama indignadisima... Me grita y me dice: CÓMO ME VAS A TRAER ESTA PIZZA YO SOY VEGETARIANA (algo que no me indicó al tomarle la orden)”, detalló la usuria.

Según esta persona, María Grazia Gamarra la hizo llorar con sus gritos: “Su novio se dio cuenta que realmente se pasó de grosera por cómo me gritó y le pidió que se calme y como si yo fuera cualquiera cosa me dijo que no la comería (...) Ese día fue uno de los tantos días que lloré de impotencia en el baño por culpa de gente malcriada y berrinchuda”.

Tras contar todo esto, Mayra Couto respondió a los tweets de esta usuaria sumándose a las acusaciones contra María Grazia Gamarra.

“A mí (María Grazia) me llamó foca”, escribió la recordada Grace de “Al fondo hay sitio”.

Foto: Twitter Mayra Couto

VIDEOS RECOMENDADOS

Samahara Lobatón dice que extraña a Melissa Klug

Samahara Lobatón sobre relación con Melissa Klug - OJO