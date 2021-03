Mayra Couto, quien hasta hace poco estuvo en el ojo de la tormenta por recibir un premio del Ministerio de Cultura, invitó a sus seguidores a apoyar su más reciente producción “El calzón de Camila”.

“El calzón de Camila” es un cortometraje de 3 minutos que se exhibe en el Festival Hecho por Mujeres, evento que tiene como objetivo contribuir a la reducción de las brechas de género en el cine peruano.

“Las invito, los invito y les invito a que vayan a a ver mi cortometraje, estoy super orgullosa”, dijo en un video en Instagram. Puedes ver el video en el siguiente enlace: [http://festivalhechopormujeres.com/pelicula/el-calzon-de-camila/]

Además, aprovechó para mandar un saludo por el “Día de la mujer”, que se conmemora hoy 8 de marzo.

“Vamos a levantar nuestra voz, no es un día para celebrar, es un día para conmemorar el trabajo que hacemos las mujeres, y cómo aportamos a la economía (...) No se trata de que Dios hizo a la mujer perfecta y no se qué, se trata de muchas cosas más”, comentó la actriz.

Vale recordar que Mayra Couto, ganó un premio del Ministerio de Cultura para grabar el primer capítulo de su teleserie llamada ‘Mi cuerpa, mis reglas’ y recibió 75 mil soles.

