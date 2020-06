La actriz Mayra Couto, no dudó en volverse a pronunciar sobre la acusación que hizo contra Maria Grazia Gamarra, quien la habría insultado hace años con el apelativo de “foca”.

Y es que recordemos que en su descargo, la protagonista de “Mi amor el wachimán” le envió un mensaje a 'Grace’ de “Al fondo hay sitio”.

"A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque lo único que se ha generado es odio”, afirmó.

Por su parte, Mayra utilizó su cuenta de Twitter para responder y aclarar varios puntos sobre este tema.

“Sobre Maria Grazia tengo que aclarar que esto sucedió hace muchos años y las personas cambiamos y mejoramos con esfuerzo. (...) No apoyo los insultos ni calificativos hacia ella, porque es una mujer y la sociedad nos ha enseñado a ‘enfrentarnos entre mujeres’ por satisfacer el ojo masculino", manifestó.

Asimismo, la popular artista de la reconocida serie de América Televisión dejó en claro que a pesar de no tener una amistad con Gamarra, entiende y se solidariza con ella.

“Todas las personas deberíamos reconocernos agresores y agresoras e intentar cambiar. Me solidarizo con ella porque ser el punto y la comidilla de los que no tienen nada que hacer, es una m***. Y aunque no tenga afinidad ni relación con ella, estoy intentando cuidarla", finalizó Couto.

