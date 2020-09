Por primera vez, el actor y músico Erick Elera decidió hablar sobre la denuncia de acoso sexual de Mayra Couto contra André Wiese, en el estrenado programa “Modo Espectáculos” que conduce Karen Schwarz.

Erick Elera contó por qué no se pronunció en su momento. “Mayra y Andrés son amigos míos, a los dos los quiero muchísimo”.

“Yo he hablado con ambos. Yo decidí en su momento no hablar porque quiero muchísimo a ambos y no quería que existiera esa guerra llena de morbo en las redes sociales, insultándolos al uno y al otro”, agregó.

Según Erick Elera nunca vio alguna situación de acoso sexual por parte de Andrés Wiese. “Yo no sé si me perdí de algo, pero si hubiera pasado algo así no lo hubiera permitido”.

“Yo no percibí nada de lo que en su momento Mayra denunció, te hablo desde mi punto de vista. Yo viví los momentos más lindos, amigables”, agregó.

Erick Elera se pronuncia por primera vez sobre la denuncia de acoso de Mayra contra Andrés WieSE-OJO

