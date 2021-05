Mayra Goñi sigue viviendo en Miami, Estados Unidos, ciudad a donde viajó hace un mes y medio para dedicarse a la música. Ella fue captada cantando en un restaurante de comida peruana interpretando valses peruanos e interactuando con los asistentes.

“Me gustaría quedarme por aquí, estoy para buscar nuevas oportunidades (...) estoy aquí con un propósito y no puedo perder la visión de lo que quiero. Vine sola, es difícil en algunos momentos estar sola”, comentó la actriz peruana.

Según dijo, ella decidió buscar cumplir su sueño en la música y consideró que Miami era la mejor ciudad para empezar desde cero.

“Estoy en una edad en que me tocaba decidir si me iba a poner las pilas con la música, entonces elegí este destino porque sé que es lo mejor para lo que quiero hacer, la música urbana”, comentó.

Por su parte, Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron la lujosa vida que tiene Mayra Goñi en Miami pese a trabajar en un restaurante.

“No da para ese ritmo de vida”, comentó Rodrigo.

Mayra Goñi en Miami | diario OJO

Días atrás, “Magaly TV: La Firme” difundió más imágenes de Mayra Goñi en Miami donde se refirió a la conductora Magaly Medina.

“Estoy tanto tiempo en este mundo que he aprendido, como se dice, echarme aceite, oídos sordos y enfocarme en lo que tengo que hacer y no me afectan las cosas que puedan pasar, simplemente yo me encargo de taparles la boca con mis actos”, dijo Goñi en referencia a las críticas de Medina.