Mayra Goñi decidió romper su silencio y se refirió a la vida que actualmente lleva en Miami, Estados Unidos. Y es que muchos se preguntan cómo hace para costear los lujos que se da en dicho país.

Al respecto, la cantante comentó que el departamento en el que vive, lo comparte con otras tres personas y que las críticas desde Perú le afectaron en su momento, al poner en tela de juicio su trabajo.

La joven actriz estuvo como invitada especial en ‘El Reventonazo de la Chola’, donde respondió breves preguntas. “Es duro empezar en un país de cero. No conocía a nadie, al comienzo me quedaba con mis amigas. Luego me fui a vivir sola, ahora yo no vivo sola”, comenzó diciendo.

“Se habla que vivo en un departamento carísimo, es que verdad en Miami todo es caro; pero yo vivo con tres personas más” , agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Mayra Goñi señaló que, debido a las críticas, en algún momento pensó en tomar decisiones drásticas. “Estaba sola en una país y recibía esos ataques y me venían pensamientos hasta de suicidio y todo muy fuerte”, manifestó.

