La cantante Mayra Goñi no le cerró la puerta a la posibilidad de una posible reconciliación con Nesty. Y es que recordemos que la parejita hizo pública su ruptura en sus redes sociales.

Sin embargo, a través de una entrevista para América Espectáculos, la también actriz aseguró que aún tiene sentimientos hacia el cubano. “Yo no sé qué pueda pasar el día de mañana. Donde ha habido cariño y amor no se va de la noche a la mañana. No descarto nada. La verdad es que no he tenido comunicación con él porque no es fácil ser amiga de tu expareja de la noche a la mañana”, manifestó.

Asimismo, también se animó a mencionar que no le gustó la forma en la que Nesty dio detalles íntimos de su relación. “El momento hizo que quizás él no se exprese bien y tenga que poner cosas que, para mí, estaban demás como por ejemplo: que tenga que ser tan específico en decir quién terminó la relación y que “suerte en España””, sostuvo.

