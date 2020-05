¿Todo aclarado? La actriz Mayra Goñi quiso poner paños fríos y pedirle disculpas públicamente a Amy Gutiérrez por el reciente escándalo en el que ambas se vieron envueltas. Luego de que Amy llorara en vivo en el programa “El Reventonazo de a Chola Chabuca”, Mayra hizo un mea culpa y pidió a sus seguidores que dejen de atacar a la salsera.

“Tengo que pedir disculpas públicas, Amy, si en algún momento he ocasionado algo mal en ti, no he querido incentivar a nadie para que te ataque o te moleste. Les pisdo a todos que terminen con esto (...) Amy no es la única afectada, se están metiendo con su familia, a mi también me están molestando, se están metiendo con mi hermanita. Les pido que dejen de atacarla a Amy y dejen de atacarme a mi”; dijo en un video publicado en su Instagram

De otro lado, reveló que se sintió sorprendida de ver a la cantante declarando públicamente en el set de Ernesto Pimentel. Sostuvo que había hablado con ella de manera privada y ambas prometieron cerrar el tema.

“La semana pasada Amy y yo conversamos, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas, y dijimos que era la ultima vez que íbamos a hablar del tema que ya todo estaba cerrado porque esta cosas nos perjudica y no nos benefician en nada. Pensé que el tema había quedado cerrado, luego me sorprendió verla declarando en un programa de televisión. No la juzgo, respeto su decisión”.

Resaltó ante sus seguidores que ella nunca habló mal de Amy o la insultó.

“En ningún momento tuve un adjetivo calificativo hacia su persona, simplemente di mi opinión a un comentario que ella hizo en algún momento y que me pareció desafortunado viniendo de una amiga”.

“Ya que veo me están juzgando de cosas que yo no he dicho, veo necesario aclarar esta situación”, agregó.

