Mayra Goñi decidió utilizar sus redes sociales para contar detales íntimos de su vida. La protagonista de ‘Ven Baila quinceañera’ se animó a confesar que cree en el matrimonio y que espera tener varios hijos.

La recordada ‘Viviana’ de ‘Los Vílchez’ se animó a jugar el tradicional ‘Preguntas y Respuestas’ en su cuenta de Instagram y contestó varias interrogantes de sus seguidores.

“¿Te gustaría tener hijos?”, le preguntó un usuario a la cantante. “Me gustaría tener la parejita, en caso de que me salga hombre, hombre, lo seguiría intentando hasta el cuarto para que me salga la mujercita, hasta el cuatro me quedaría. Ya no doy para tanto”, indicó la actriz que se encuentra en Miami.

Minutos después, ante la interrogante sobre el matrimonio, Mayra respondió: “Claro que sí me casaría, aunque cada vez mis esperanzas se agotan más, no sé quién será el amor de mi vida.

Al respecto, otro usuario preguntó a la expareja de Fabio Agostini: “Si Mayra tuviera que darle un consejo a Mayra ¿cuál sería?”.

Mayra Goñi se puso seria y les recomendó a sus fans que no sean muy confiados.

“A mí me han agarrado de tonta. ¿Qué no me han robado?, dinero, ropa, hasta el marido”, sentenció.

