A través de su cuenta de Instagram, Mayra Goñi agradeció a sus fans por las muestras de cariño que le hicieron llegar tras la muerte de su abuelito. La actriz dijo que se tomó una pausa en su carrera, pues debía afrontar el duelo junto con su familia.

“Quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo de escribirme cosas lindas, muchas gracias. Me siento tranquila, me siento bien, mi familia también. Sabemos que mi abuelo nos cuidará desde el cielo, ya está bien y no está sufriendo. Quiero agradecer de corazón su preocupación”, señaló.

Asimismo, la también cantante dijo que “la vida continúa y tengo que seguir trabajando. Así como hay malas noticias también hay buenas noticias. Quizás no he podido compartir (fotos o videos), ha sido una semana complicada, pero quiero agradecer el apoyo de ustedes. Hay un tema que ustedes han hecho sonar y lo agradezco, he dejad entrevistas pendientes y es momento de retomarlo”, indicó.

SUENA A NIVEL INTERNACIONAL

Finalmente, Goñi dijo que su tema “Maldito remix” ya ha traspasado fronteras. “Ahora también se escucha en Bolivia, Ecuador, Panamá, Colombia y en Perú por supuesto”, acotó.