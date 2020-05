La actriz Flavia Laos fue consultada sobre la amistad entre Mayra Goñi y Amy Gutiérrez, luego de que la primera dijera ya no confía en la salsera.

La amiga de Mayra Goñi, Flavia Laos, dijo lo siguiente: “Creo que en una época sí por el programa en que estaban, pero me parece que sí hubo un distanciamiento. No me ha especificado por qué, la verdad”.

Flavia Laos agregó desconocer del tema porque con Mayra Goñi no tiene mucha comunicación. “Con Mayra no habló hace mucho porque cuando está enamorada se pierde, es una queja pública, pero sé que ahora no es cercana a Amy, no sé el motivo. Me parece que ya no son unidas”.

Sobre cómo va la relación sentimental de Mayra Goñi y Nesty, señaló: “Están bien, sí están bien. A distancia, pero bien”.

Goñi reveló que rompió su amistad con Amy, luego de que ella declarara que podría darse un beso con Nesty si ‘fluía’ en el escenario.

“Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó...”, agregó Mayra en una transmisión en vivo.

