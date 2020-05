Este domingo por el Día de la Madre, Jean Paul Santamaría le escribió un mensaje a su pareja Romina Gachoy, quien se ha hecho cargo de los hijos de Angie Jibaja.

“Creo que es mucho más valorable el ser madre de hijos que no son tuyos biológicamente y tú lo eres día a día, sin diferencias, ni reparos, sin escatimar. Desde que los chicos llegaron a nuestras vidas (...) tú has sido un solo de entrega diaria. Has hecho cosas por ellos que sólo nosotros sabemos, has hecho cosas por ellos que sólo se hacen cuando se ama de verdad”, fue parte de lo que le escribió Jean Paul Santamaría a su pareja.

A esto, el exconductor de espectáculos, Rodrigo González, lo consideró de innecesario, sabiendo que Angie Jibaja no puede estar con sus hijos en el Día de la Madre.

“Agradecimiento por la derecha con indirecta por la izquierda. Hay que ser muy cruel para refregarle eso en la cara a una madre en su día, con problemas de dependencia”, escribió “Peluchín”.

Actualmente, los hijos de Angie Jibaja, ya se han acostumbrado a vivir con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. A esta última, la hija de la modelo le regaló una canción por el Día de la Madre.

