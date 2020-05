Las recientes críticas de Mónica Cabrejos contra el Presidente Martin Vizcarra se han vuelto tendencia en Twitter. Y es que en una reciente emisión del programa que conduce en Radio Capital, la periodista cuestionó que el Mandatario siempre hable de lo ‘positivo’ sobre la situación del coronavirus en Perú en sus acostumbradas conferencias de prensa.

“Yo lo he estado escuchando al presidente Vizcarra y tengo la sensación de que él ha sido, de alguna manera, o ha recibido entrenamiento de los positivistas, porque él solo habla de lo positivo”, dijo Mónica Cabrejos.

En otro momento, la recordada conductora de “Válgame” dijo tener la sensación de que Vizcarra no se muestra como un Presidente cuando habla de la crisis por el coronavirus en el Perú.

“Yo tengo la sensación que el presidente Vizcarra, cuando empieza (a dar sus conferencias de prensa), no es presidente del Perú, es presidente de de otro país porque tiene otra realidad: todo es positivo, todo está bien, ’hemos tomado las medidas adecuadas, miren la tasa que ha disminuido’", sostuvo.

"Es una manera, no sé si adecuada de no alarmar a la población cuando en este momento deberíamos estar alarmados porque los contagios no bajan. Si analizamos las cifras, en la última semana, lo mínimo que es por día es 3,000 contagiados. Esto no es cosa de juego, hay que tomarlo en serio. Hay que alarmarnos porque la capacidad hospitalaria ya colapsó. Hay que entender que si te expones innecesariamente te puede morir”, agregó.

