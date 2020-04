Andrea San Martín contó cómo fue su primer día separada de sus dos hijas luego de decidir que las niñas pasen algunos días de cuarentena con sus respectivos padres.

En sus historias de Instagram, la ex chica reality contó que tras quedarse sola en su casa, se dedicó a ver televisión pero luego comenzó a llorar desconsoladamente por sus pequeñas:

“Ayer me eché a ver, me he reído mucho, luego me empezó una lloradera tremenda. Pero bueno, conversé con algunas personas y estuve más tranquila, por eso mis ojitos están así, un poquito hinchados”, reveló Andrea.

Y es que la ‘ojiverde’ explicó que las circunstancias de la separación ha hecho todo más complicado: “Ha sido una noche sola totalmente. Es un poco fuerte en las circunstancias en las que estamos, obviamente, porque usualmente ellas comparten con sus papás, pero estas circunstancias con distintas”.

No obstante, Andrea San Martín ya se siente más tranquila y contó que comenzará a realizar sus actividades: “Hoy día voy a limpiar, a ordenar, a avanzar con algunas actividades”.

