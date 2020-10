La colombiana Milena Zárate se mostró fastidiada al enterarse que ella estaba usando la casaca de la expareja de su actual pareja, el futbolista Augusto Barrera.

Milena Zárate dijo desconocer que esa era la casaca de la joven, pues su pareja nunca se lo dijo. “No voy a decir ni m** de esa casaca”.

“Esa casaca se la quité yo a él, se la vi puesta y se lo quité. No me dijo nada ese malpar***, me las va a pagar”, agregó Milena Zárate detrás de cámaras de “Amor y Fuego”.

Milena Zárate también dijo tener varias dudas tras las declaraciones de la expareja de Augusto Barrera. “Me quedaron varias dudas como la del anillo por ejemplo que me parece muy importante y debió decírmelo”.

“Sobre las agresiones sí me parece grave y le voy a decir que tome cartas en el asunto y si es cierto que arregle su problema y si no que haga que esa chica se rectifique”, agregó la colombiana.

Rodrigo González en “Amor y Fuego”

