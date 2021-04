Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa para opinar sobre los ciudadanos que no cumplieron con su obligación como miembros de mesa en los comicios electorales. El conductor de Willax TV se refirió especialmente al caso de la modelo Macarena Vélez quién no asistió a cumplir con su labor cívica.

El popular ‘Peluchín’ criticó duramente el accionar de la influencer y la calificó de ‘irresponsable’.

“Si ya lo haces (no cumplir como miembro de mesa), y si sabes que estas faltando no coges y haces un envio en tus plataformas diciendo que no sabes como esperabas tu tamal dominguero que hace tiempo no te lo comes”, sostuvo en un primer momento.

“Me parece desatinado, desubicado, no? Saber que estas faltando a tu deber por los motivos que sea, que no pareces una persona muy responsable con tu salud, ni que te interese mucho la del resto”. añadió.

Cabe indicar que Macarena Vélez se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de no cumplir con su deber cívico de miembro de mesa en las elecciones generales 2021.

A través de Twitter se difundió que la modelo era tercer miembro de mesa en su mesa de sufragio, pero jamás apareció.

TE PUEDE INTERESAR