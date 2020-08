A través de un enlace con Miguel Barraza y Pablo Villanueva, Magaly Medina no pudo evitar vacilarlo por su ampay con Paloma de la Guaracha ingresando a un hotel. Ella lo tildó como la expareja dela amiga de Susy Díaz y el popular “Chato” solo atinó a reírse, pero fue su amigo “Melcochita”, quien decidió “meter su cuchara”.

“¡Ay! , Barraza no ha tenido estómago”, señaló Villanueva en son de broma causando las carcajadas

“¡Qué atrevido!”, señaló Medina, pero Villanueva se defendió al señalar que no dijo el nombre. “No, mientras que no diga el nombre no es atrevimiento”, sostuvo.

INFRAGANTI

En una entrevista con el locutor Carlos Galdós, el popular ‘Chato’ Barraza mencionó que cabe la posibilidad que haya sido ‘pepeado’, ya que no recuerda nada de lo que pasó con la denominada ‘Kardashian de Santa Anita’.

“Yo a las 3 de la mañana ya no me acuerdo porque creo que me han dado una pepa. Yo me he levantado a las 7 de la mañana y y ‘ya estaba hecho’. Después de tiempo”, manifestó el ‘chato’ para Radio Capital.

En dicha entrevista, Barraza también contó por qué tenía una torta tres leches en la mano durante el ampay. “Creo que se la regalé a las tombos (policías), que me llevaron a mi casa”, confesó.

“No pasó nada. Todos los políticos que se llevan la plata, no les dicen nada y a mi que me llevo a una vieja (...) Si no hacemos cosas un poquito malcriaditas, Magaly (Medina) no come”, finalizó diciendo.