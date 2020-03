No todo es risa. El comediante Pablo Villanueva, más conocido en la farándula como ‘Melcochita’, no la viene pasando nada bien. Y es que fuera de la complicada situación que atravesamos como país debido a la propagación del coronavirus, el artista señala que sus cuentas bancarias han sido embargadas por la SUNAT.

Según lo que comenta el reconocido cómico, ADPDAY (Asociación de Autores y Compositores) le adelantó un pago, el cual iba a ser utilizado para poder solventar a su familia en esta crisis sanitaria, sin embargo, grande fue su sorpresa cuando acudió a un cajero, ya que no pudo retirar el monto por encontrarse su dinero embargado.

“Amigos peruanos de todas las redes sociales, tengo 83 años, voy a cumplir 84 años y esta queja me repudia porque amablemente la APDAYC me adelanta unas regalías y yo voy a sacar no mucho, y resulta que la SUNAT me sacó la plata. O sea voy un mes (sin trabajar), nosotros los artistas por la emergencia no trabajamos, inclusive la SUNAT no me descuenta la matrícula de las niñas, los utilices, la comida, la gasolina, nada, todo para ellos", comenzó contando en su video publicado en su cuenta oficial de Facebook.

‘Melcochita’ pide la ayuda correspondiente e indica que no es el único que viene sufriendo este tipo de situación, sino que habrían más personas atravesando por lo mismo.

"Está bien que me embarguen cuando esté la situación bien, pero no ahora cuando estamos en crisis. Parece que los de la SUNAT no tienen hijos, no tiene familias, no creen en Dios, en nadie. Lo que están haciendo es malo y no solo conmigo sino con varios. A ellos no les interesa porque viven bien, tienen sus carrazos y no hay problema. Para nosotros es una miseria”, concluyó Pablo.

