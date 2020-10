Tras convertirse en tendencia al realizar un spot publicitario sobre el pago del Bono Familiar Universal, en el que pide a los peruanos no ir al banco con su popular frase “no vayan”, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’ afirmó sentirse contento por poder llevar un mensaje positivo a la sociedad.

“Me siento orgulloso que el presidente haya utilizado mi frase emblemática. El Gobierno hizo un estudio y yo he salido como una de las figuras más queridas, y creo que es por mi comportamiento, porque no me ven figureteando ni haciendo cosas malas. Por eso mismo, Netflix también me eligió cuando vinieron a grabar un spot”, expresó.

“Estoy emocionado porque no recuerdo que un presidente esté nombrando a un artista del pueblo y a nivel nacional. Si algún día me invitan a Palacio, yo iría feliz a darle la mano y agradecerle”, remarcó el también sonero.

De otro lado, felicitó la decisión del Gobierno al permitir que los mayores de 65 años puedan salir libremente a la calle, bajo su responsabilidad. “Estoy contento porque a los viejitos no nos dejaban ni entrar a los restaurantes, por eso ahora estoy en Cañete con toda mi familia en un restaurante”, precisó el popular artista.

