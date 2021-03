¡Fuertes declaraciones! Melissa Klug estuvo como invitada especial en la última edición del programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre su reciente amiste con Jefferson Farfán.

“El que estés enamorada también ha hecho que te amistes con Farfán. Ya te paró la guerra, alzaste la bandera de la paz”, comenzó diciéndole la periodista. “Por la felicidad de mis hijos yo mantengo una relación muy cordial con él”, respondió la chalaca.

En ese sentido, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se refirió a que si la relación cordial que lleva hoy en día con el padre de sus hijos, se deba al rompimiento entre la ‘Foquita’ y Yahaira Plasencia hace algún tiempo.

“Pero antes no era así... ¿Ha tenido que ver un poco con que rompa su relación con Yahaira?”, insistió la popular ’Urraca’.

“En realidad... ¿Quién? Sí... Pero no creo que una mujer se meta en eso, no sé. Yo no quiero pensar que eso haya podido suceder. Hoy en día tengo una buena relación con el papá de mis hijos. Estoy feliz por mis hijos”, respondió Klug entre risas.

