Melissa Klug: sus cambios de look desde su romance con Jefferson Farfán hasta Jesús Barco | FOTOS Melissa Klug cumple 37 años, hoy 3 de febrero. Desde que se hizo conocida en el mundo del espectáculo, ‘La Blanca de Chucuito’ ha tenido una increíble transformación. Lejos de la imagen que lucía cuando estaba con Abel Lobatón y Jefferson Farfán, la chalaca está en su mejor momento y se le ve mejor que nunca. Y no cabe duda que el amor influye en los cambios de look, pues desde que confirmó su romance con Jesús Barco, Klug luce una moderna y envidiable cabellera rubia.