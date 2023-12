Melissa Klug se encuentra en Estados Unidos luego de convertirse en madre por sexta vez. La empresaria reveló que pasará la Navidad en dicho país junto a sus hijos y Jesús Barco. No obstante, Samahara Lobatón no estará con ellos, pues según la ‘Chalaca’, su hija no viajó por problemas de salud.

En ‘América Hoy’, Janet Barboza contó que Melissa está resentida con su hija por todo lo que sucedió con Bryan Torres durante su embarazo.

“Tengo una información de una fuente muy cercana a Melissa Klug, me contaron que Melissa se había quedado muy resentida, yo en su lugar habría hecho lo mismo, después de todo lo que protagonizó su hija Samahara con Bryan mientras su mamá estaba embarazada. Se alejó de Samahara ”, narró la popular ‘Rulitos’.

Melissa Klug hace sorprenden te confesión y no menciona a Jesús Barco: “Mis madres, mis hijas”

La ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Klug, quien recientemente se convirtió en madre por sexta vez, ha generado preocupaciones sobre la estabilidad de su relación con el futbolista Jesús Barco a través de mensajes en sus historias de Instagram.

En una reflexiva publicación, Klug expresó quiénes son las personas en las que encuentra refugio en momentos difíciles, y sorprendentemente, el nombre de Jesús Barco, el padre de su último hijo y actual pareja no fue mencionado.

“Es más que una persona, es mi lugar seguro, mi cable a tierra, mi salvavidas en la tormenta, el hogar al que siempre regreso”, se lee en el post. Sin embargo, al pie de la publicación la empresaria escribió “Mis madres, mis hijos”. Este mensaje ha alimentado las especulaciones sobre una posible crisis amorosa entre Klug y Barco.

