Luigui Carbajal se defendió tras las declaraciones de Dorita Orbegoso, quien aseguró no volvería a trabajar con el cantante porque le había hecho daño cuando tenían una relación.

“No sé de qué daño habla, es más, no debería ni responderle. Lo que sucede es que hay personas que tratan de decir estas cosas para tapar las cosas malas que hicieron. Si empiezo a remover la arena y retroceder el pasado... la persona que quedará mal puede ser ella ”, manifestó el cantante para Trome.

En ese sentido, Carbajal prefiere no dar mayor detalles su relación pasada, no obstante, dejó entrever que la bailaria la habría engañado. “ No me interesa remover el pasado, pero si empiezo a decir cosas y recordar a la gente quién fue la mala persona o quién engañó a la otra persona o quién se metió con mis hijos... va a quedar recontra mal. Prefiero ni hablar ”, agregó.

Finalmente, Luigui le aconseja a Dorita que se busque a otra persona para facturar. “Que se dedique a lo suyo o que busque otra persona para generar, porque conmigo de lejitos, a un millón de kilómetros”, indicó.

