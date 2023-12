Milena Zárate contó en ‘América Hoy’ un incidente que vivió con Jonathan Maicelo cuando viajaron a Nueva York. La expareja de Edwin Sierra reconoció que ambos estaban en coqueteos, no obstante, vio actitudes que no le gustaron del boxeador.

“ Él llega al hotel donde yo estoy y me dice bueno, cómo es la vaina, porque era que él estaba ahí insistente, insistente ”, relató la cantante.

Asimismo, Milena confesó que Maicelo quería tener intimidad con ella, pero ella se negó rotundamente. “ Yo le dije no, porque no, porque yo no quiero ”, agregó.

Luego, el deportista se enojó y la dejó abandonada a su suerte en Estados Unidos. “ Me dejó botada en el hotel y me dejó tirada en Nueva York, yo tenía que ver cómo devolverme porque yo estaba sola en un país que no conocía, al que había ido por él ”, manifestó Zárate.

Milena Zárate habla de Jonathan Maicelo

TAMBIÉN LEE