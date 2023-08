Melissa Klug se encuentra viviendo una feliz etapa tras anunciar la llegada de su sexto hijo, fruto de su relación con Jesús Barco. Y es que esta vez, la chalaca nuevamente habría utilizado sus redes sociales para enviarle una fuerte indirecta a Jefferson Farfán, padre de sus últimos dos hijos varones.

Esta vez, la popular ‘Blanca de Chucuito’ habría querido mandarle su ‘chiquita’ una vez más al exfutbolista, quien a través de su cuenta oficial de Instagram habría dejado entrever que estaría en planes de comprar una nueva casa o renovar la que actualmente tiene.

Farfán compartió una fotografía en una historia mostrando una enorme sala de lo que sería una extravagante mansión. A pesar de que no aclaró si se trataba de alguna nueva propiedad que adquirió, no se trataría de la exclusiva casa en la que vive ahora en el distrito de La Molina, tras retornar al Perú luego de su experiencia en el extranjero.

En ese sentido, Melissa Klug también usó su cuenta de Instagram para compartir un reflexivo y particular mensaje, que muchos usuarios atribuyen estaría dirigido para el padre de sus hijos.

“Compraste una casa, no le digas a nadie. Ganaste 1000 dólares, no le digas a nadie. Iniciaste un negocio, no le digas a nadie. Comenzaste a hacer ejercicio, no le digas a nadie. Aprende a quedarte callado, deja de contarles tus logros a las personas”, se escucha en un video que compartió la madre de Samahara Lobatón.

