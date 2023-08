Bryan Torres sorprendió al confesar que le llamó la atención a Samahara Lobatón por haber estado envuelta en dimes y diretes con su expareja, Youna, con quien además tiene una pequeña hija.

“Yo también le he hecho ver, no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular. Y a mí tampoco me gusta que tú la hinques y la otra persona te falte el respeto. No me gusta, y ella entiende”, dijo para el programa de Magaly Medina.

Recordemos que hace unos días, fue el mismo Youna quien compartió audios de Samahara Lobatón manipulando a su hijita para que no tenga contacto con su papá y la familia de este.

Por otra parte, la hija de Melissa Klug aseguró que Bryan Torres no le dio un ultimátum, y que ahora está tratando de llevar las cosas de su hija por la vía legal y de manera privada.

“No es un ultimátum, simplemente es cómo llevar las cosas por una vía más sana (¿Estas cuidado la relación con Bryan?) Sí, la verdad, no voy a decir que no, me gusta”, expresó.

