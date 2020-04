Melissa Klug salió al frente para responderle al Ministro del Interior, Carlos Morán, quien reveló que los artistas que sacaron su salvoconducto indicando actividades que no tienen nada que ver con el rubro en el que se desarrollan, serán denunciados penalmente y que su DNI quedará bloqueado y no podrán solicitar otro pase.

Ante ello la "Blanca de Chucuito" se defendió diciendo que "ya lo tengo clarísimo", no sin antes revelar que por su zona solo hay supermercados, y siempre le solicitan el citado pase.

“Que me lleven a la comisaría, porque cuando cruzo la avenida Benavides me piden permiso para poder ir al mercado. Si dicen que no se necesita permiso, entonces cuando me pare la policía diré lo que dijo el ministro”, expresó a Diario OJO.

Asimismo, reveló que se le dificulta salir de casa para comprar, pues está alejada de estos establecimientos.

“Al salir y al entrar (de los supermercados), me piden permiso para transitar. Yo lo saqué de un día para otro”, se excusó la empresaria, quien reveló que piensa acatar las nuevas medidas impuestas por el gobierno.

¿QUÉ DIJO MORÁN?

“Por este tipo de gente es que estamos tomando estas medidas, que es para una persona que tiene que atender a un familiar, pero la viveza criolla siempre sale a flote”, señaló el titular del Interior.

En un reportaje del programa “Magaly TV, La Firme”, se informó que Melissa Klug, Josimar Fidel, Evelyn Vela, Karen Dejo, Lucía de la Cruz, entre otros personajes de la farándula, sacaron permisos laborales indicando que necesitan trasladarse a diferentes partes de la ciudad, pero indicando otros rubros a los que realmente se dedican en sus empresas.

